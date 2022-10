Bellomo: “Bari merita altri palcoscenici. Serie A? Questa può essere volta buona”

Nativo di Bari e biancorosso nel sangue, Nicola Bellomo si racconta ai canali ufficiali del club tra passato e presente. Il centrocampista, in un suggestivo viaggio tra le strade della Città Vecchia, rinnova l'amore per la sua città e per la sua squadra del cuore: attualmente prima in classifica in compagnia della Reggina.

"Ho girato tanto, ma fosse stato per me non sarei mai andato via. Sono molto legato a Bari, sono nato qui e ci sto bene. Poi, purtroppo, quando sono stato costretto a farlo sono andato via. Sono ritornato in seguito, ma le cose non sono andate come speravo".