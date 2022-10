Bari, Vicari: “Ascoli? Siamo rammaricati. In B puoi vincere o perdere con tutti”

Il Bari cade al "San Nicola", battuto dall' Ascoli 2-0, nella sfida andata in scena sabato e valida per la nona giornata di Serie B. I galletti perdono così la vetta e l'imbattilità. Un risultato commentato sulle frequenze di "RadioBari" dal difensore Francesco Vicari.

"Abbiamo fatto più di un errore. Sono successe una serie di cose: loro erano chiusi, era difficile trovare spazio e abbiamo fatto fatica rispetto alle altre partite. Troveremo spesso queste partite e dobbiamo cercare la soluzione anche in partite così. Cosa è emerso nello spogliatoio? Molto rammarico per quello che è successo, ma dobbiamo essere consapevoli che il campionato è lungo. Fino ad oggi abbiamo fatto un percorso importante, e continua ad esserlo anche ora".

"In B puoi perdere e vincere con chiunque - ammette Vicari - non ci sono punti di riferimento. Quest'anno è più complicato degli altri. Pubblico del San Nicola? In Italia non siamo abituati a contesti così, è un'emozione unica. La Coppa Italia? C'è la possibilità di andare a giocare a Milano contro l'Inter, è uno stimolo grandissimo".