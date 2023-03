Bari-Venezia, Mignani: “Per noi il pubblico non è un freno. Il gol è nato grazie…”

Le dichiarazioni del tecnico del Bari dopo la vittoria per 1-0 contro il Venezia

Michele Mignani , tecnico del Bari, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il successo casalingo per 1-0 sul Venezia targato Bellomo, valido per il ventiseiesimo turno di Serie B.

“Stasera è stata una partita difficilissima, contro una delle squadre più informa del momento oltre che molto attrezzata. I ragazzi sono stati bravissimi, perché dopo un primo tempo equilibrato abbiamo tirato fuori qualcosa e da lì è nato un gol. Poi ci siamo difesi e devo fare i complimenti ai ragazzi, che hanno meritato la vittoria. Sono sempre gli episodi che determinano le partite, ma al di là di questo il Bari è stato bene in campo. Bisogna adattarsi alle partite e oggi l'abbiamo fatto con intelligenza e acume".

E sulla continuità tra le mura amiche tanto ricercata - "Non credo che il nostro pubblico sia per noi un freno. Oggi si sono incastrati tutti gli episodi, mentre altre volte avremmo meritato di più. È bello dare gioie ai nostri tifosi e vincere nel nostro fortino, ma noi cerchiamo di interpretare le partite allo stesso modo sia in casa che fuori”.