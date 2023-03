Bari-Venezia, Antonelli: “Gol annullato a Pohjanpalo non fa piacere. Il Frosinone…”

“L’episodio non ci ha fatto piacere. Se c’è qualcosa che non ci piace o che non piacerà, però, ci sono le sedi opportune per discuterne, questa è la nostra linea e la terremo anche in questa occasione. Con il Bari abbiamo avuto due occasioni nel primo tempo e non l’abbiamo buttata dentro. Questa Serie B non perdona, bisogna segnare perché c’è un equilibrio massimale e gli episodi fanno la differenza. Il gol di Bellomo? Ci sono stati una serie di errori che hanno determinato la rete, forse nella testa avevamo ancora il gol annullato a Pohjanpalo e non siamo stati sufficientemente attenti. Qualche settimana fa eravamo ultimi e adesso ci siamo tirati su, ma non è ancora bellissima e nell’ultima giornata gli equilibri non si sono spostati troppo. Frosinone? Affrontiamo una quadra che scoppia di salute, che ha vinto ovunque ed è prima con merito. Dovremo essere perfetti per fare punti allo Stirpe”.