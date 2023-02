Bari, Terranova saluta i galletti: “Gruppo fantastico, vissuto momenti unici”

Attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, la Reggina ha comunicato l’ingaggio a titolo definitivo di Emanuele Terranova dal Bari, nell'ultimo giorno di mercato. Attraverso un post Instagram, l'esperto centrale, ha voluto salutare la piazza con un messaggio all'indomani del suo trasferimento in amaranto.

“Con queste poche righe, spero di trasmettere una parte dei sentimenti che ho provato in questo anno e mezzo trascorso a Bari. Devo innanzitutto ringraziare tutti i miei compagni di squadra, che dal primo giorno mi hanno messo a mio agio, facendomi sentire al centro del gruppo. Un gruppo di ragazzi fantastici. Con alcuni di loro ho instaurato un rapporto che va oltre il rettangolo di gioco e mi sento fortunato per questo. Ringrazio la società, il Presidente, il direttore il mister e lo staff. Un ringraziamento particolare ai tifosi. Abbiamo vissuto momenti unici! Il calore che ho provato a Bari è stato qualcosa di eccezionale. Grazie per le splendide emozioni che mi avete regalato! Grazie Bari“