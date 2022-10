Bari-Ternana, le probabili formazioni: Mignani e Lucarelli si giocano la cima della B

Le due squadre che scenderanno in campo alle 20.30 al "San Nicola" hanno stravinto il proprio girone in due annate diverse di Serie C. In cadetteria hanno toccato il cielo con un dito grazie ad una serie di vittorie consecutive interrotte proprio nelle ultime uscite. Bari e Ternana non nascondono le proprie ambizioni nell'attuale Serie B date le posizioni importanti ricoperte momentaneamente in classifica ma sono chiamate a rimettersi in carreggiata per continuare a sognare in grande. In caso di vittoria di una delle due compagini, ci sarebbe una nuova prima classificata in cadetteria, solitaria nel caso degli umbri o in compartecipazione con Frosinone e Genoa per i pugliesi.