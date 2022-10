Bari-Ternana, formazioni ufficiali: Cheddira e Scheidler sfidano Partipilo e Favilli

Queste le formazioni ufficiali del match in programma allo stadio "San Nicola" alle ore 20.30, match valido per l'undicesima giornata di Serie B 2022-2023:

Bari (4-3-1-2): Caprile, Pucino, Di Cesare (c), Vicari, Ricci, Maita, Maiello, Folorunsho, Botta, Cheddira, Scheidler

All. M. Mignani

Ternana (4-3-3): Innarilli, Sorensen, Palumbo (c), Mantovani, Di Tacchio, Favilli, Moro, Partipilo, Diakite, Cassata, Corrado

All. C. Lucarelli (squalificato; in panchina Richiard Vanigli)