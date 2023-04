Bari, tegola Maiello: pronto Maita come sostituto contro il Pisa

Il Bari di Michele Mignani, dopo il pari casalingo contro il Como, si prepara a tornare in campo per affrontare il Pisa nella trentaquattresima giornata di campionato. Secondo quanto riporta Il Quotidiano di Puglia, il tecnico biancorosso starebbe pensando una novità nella formazione titolare che scenderà in campo contro i nerazzurri dell'Arena Garibaldi.