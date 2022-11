Bari-SudTirol, Ventura non perdona Masiello: “Secondo me non dovrebbe presentarsi”

Sabato 12 novembre andrà in scena la sfida tra Bari e SudTirol. Una partita come le altre nel tredicesimo turno di Serie B ma solo apparentemente. Tra le fila della compagine altoatesina milita Andrea Masiello, difensore coinvolto dieci anni prima nello scandalo calcioscommesse in cui ammise di aver siglato un autogol nel derby contro il Lecce per guadagnare denaro. A commentare il suo possibile ritorno al "San Nicola", l'allora ex tecnico biancorosso Giampiero Ventura intervistato da tuttobari.com: