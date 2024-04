Bari, Sibilli: “Abbiamo mezzi per salvarci. Col Pisa meritavamo qualcosa in più”

Il calciatore ha proseguito: "A me piace giocare come trequartista. Non sono mezzala, ma mi sono adattato. Il rigore sbagliato contro la Sampdoria mi ha tolto molto, sono stato male la settimana successiva. Ho portato in campo troppo nervosismo e non sono contento delle mie ultime prestazioni. So che posso fare molto di più. Retrocessione in C? Se la società mi riscatta resterei senza alcun dubbio. Non sono un mercenario. Ma non voglio pensare al peggio, sono convinto che abbiamo tutti i mezzi per raggiungere la salvezza".