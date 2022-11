Bari, Scavone: “Sudtirol ha identità, sfida di sabato difficile per entrambe”

"La mia volontà di tornare l’ho manifestata chiaramente, mi farebbe molto piacere, soprattutto per chiudere il cerchio perché sono cresciuto in questa società. La sfida di sabato? Difficile per tutte e due le squadre: il Bari è forte e con buone individualità, in casa vorrà imporre il proprio gioco, mentre il Südtirol, da quando è arrivato mister Bisoli, ha trovato una grossa identità ed è molto fastidioso da affrontare".

"Noi vogliamo fare un bel campionato, con una società importante alle spalle e una tifoseria fantastica, ci sono tutti gli ingredienti per fare bene anche se il progetto per andare in serie A è stato impostato su tre anni. Chi toglierei al Südtirol? A me è piaciuto molto Rover soprattutto per le caratteristiche che ha nel gioco che fa per la squadra: è inoltre un ragazzo che si sacrifica molto".