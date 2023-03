Bari, ‘San Nicola’ da record: in 50.000 per il match contro il Frosinone

Ad attendere i galletti nel prossimo turno di campionato ci saranno proprio i ciociari, pronti a volare in terra pugliese per affrontare gli uomini di Mignani nella sfida in programma sabato alle 16:15 al “San Nicola”. Un big match per cui sarebbe atteso un ulteriore record di presenze da parte della tifoseria biancorossa. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, dovrebbero essere infatti 50.000 i tifosi pronti a sostenere la squadra nella gara di alta classifica contro la compagine laziale: attualmente prima a quota 61 punti in classifica.