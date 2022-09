Bari, rinnovo ufficiale per Polito. De Laurentiis: “Uomo giusto per questo club”

Bari-Polito avanti insieme. Attraverso una nota comparsa sul proprio sito di riferimento, il club biancorosso ha infatti comunicato di aver raggiunto l'accordo per il prolungamento del contratto che legherà il dirigente campano al Bari fino a giugno 2024 , con opzione di rinnovo per un ulteriore anno.

"Polito - commenta il presidente Luigi De Laurentiis con soddisfazione - è l’uomo giusto per questo Bari, lo ha dimostrato e continua a darne prova giorno dopo giorno. C’è sintonia assoluta tra noi e anche dal punto di vista umano c’è grande empatia. Il rinnovo un atto di volontà comune; continuiamo a lavorare per portare in alto il progetto Bari. Felici di continuare insieme Ciro!”.