Bari, Ricci: “Promozione diretta? Ci proveremo fino alla fine”

"Mi sto portando dietro una botta presa con la Ternana. Ma penso di rientrare con la squadra nei prossimi giorni. La sosta? Ci voleva. Ci serve per recuperare. Poi dobbiamo ripartire: dispiace aver perso a Terni, ma purtroppo succede anche questo ".

Così il difensore del Bari, Giacomo Ricci , intervenuto ai microfoni della radio ufficiale del club pugliese per analizzare il momento vissuto dalla squadra in vista del rush finale di campionato.

"Il Genoa? Siamo lì e bisogna provarci. Non sarebbe giusto buttare tutto. Sarebbe sbagliato non parlare più di promozione diretta. Chi guardo con sospetto se arrivassimo ai playoff? Non vince la più forte, ma chi arriva meglio mentalmente. A Venezia li abbiamo vinti perché eravamo i più liberi di testa, abbiamo buttato fuori il Lecce che era una squadra fortissima, con Coda capocannoniere".