Bari, riapre la Curva Sud del “San Nicola”. L’appello di De Laurentiis: “Riempiamola”

Il Bari da il via alla campagna abbonamenti per la stagione 2022/23, in vista dell'inizio del prossimo campionato cadetto previsto per il 13 agosto. Importante novità riguarda la Curva Sud dello stadio San Nicola, riaperta dalla società per l'occasione. Il presidente Luigi De Laurentiis, direttamente dalle colonne del sito ufficiali del club, ha voluto lanciare un appello alla piazza.