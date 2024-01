Bari, Puscas: “Legato a questa piazza, darò tutto. Obiettivi? Sogniamo la A”

Le parole del nuovo acquisto del Bari, George Puscas, approdato ufficialmente in biancorosso nella sessione corrente di mercato.

Parola a George Puscas. L'attaccante rumeno approdato al Bari dal Genoa in questa sessione di mercato, è intervenuto in conferenza stampa per rilasciare le sue prime parole da giocatore biancorosso.

Come nasce il ritorno al Bari e cosa sogna Puscas?“Sono arrivato in una squadra che ha potenziale e che ambisce a grandi traguardi. Un grande mio ritorno, perché sono sempre stato legato al Bari, fin dalla mia prima esperienza. Ritorno con grandi emozioni e aspettative, pronto a dare tutto per la maglia. Obiettivi? Si sogna sempre il grande traguardo. Dobbiamo ancora lavorare tanto e essere ancora più squadra per arrivare in Serie A. La Nazionale poi ogni giocatore ce l’ha come traguardo, ma io sono qui per dare il mio massimo per il Bari”.

La trattativa come è andata?“Io ho dato il mio ok, poi le società si sono sempre parlate. Sapevano tutti e 2 i club la mia volontà, ero pronto e poi sono arrivato. Il fatto che sono in prestito secco sono cose delle società. A me non interessa, perché sono arrivato con grandi motivazioni. Ho voglia di affermarmi e giocare, non mi interessa la formula. Bata che facciamo bene e gioco, che sia per 6 mesi o 5 anni. Poi si vedrà che succederà, se si fa bene le trattative arrivano”.

