Bari, Pucino: “Playoff campionato a sé, dobbiamo arrivarci alla perfezione”

"Dire che non c'è un po' di rammarico, soprattutto per la gara col Cittadella, sarebbe da bugiardi. Ma sono super orgoglioso del Bari".

Queste le parole di Raffaele Pucino , intervistato questa mattina da RadioBari, per fare il punto sul momento vissuto dai galletti in vista del rush finale del campionato.

"Siamo stati in grado di competere con squadre costruite in un certo modo, la promozione diretta è sfumata solo ieri. Ora dobbiamo consolidare il terzo posto per poi giocarci i playoff col massimo entusiasmo. Siamo una grande squadra".