Bari, Polito: “Pisa? Vogliamo vincere anche non essendo belli. Cheddira e Caprile…”

"Mercato? Caprile e Cheddira finiranno la stagione con il Bari, ve lo assicuro. Avranno sicuramente delle offerte, ma ne parleremo al momento opportuno. In entrata ci sarà bisogno di qualcosa per migliorarci e ci faremo trovare pronti. La piazza merita la A ad alto livello e io ho dato tre anni di tempo. Siamo partiti fortissimo e piace a tutti sognare, ma dobbiamo però mantenere l’equilibrio. Se bisognerà fare degli investimenti ne parleremo con la società a tempo opportuno. Sfrutteremo le occasioni qualora si presentassero. Ci vuole il giusto equilibrio per alzare il livello della squadra. Col Pisa voglio vincere. Anche non essendo belli. Ci sono tantissimi pareggi ogni settimana, i dettagli fanno la differenza. Incontriamo una squadra che ha perso la finale di A che è adesso una delle più in forma".