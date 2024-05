Bari, Polito: “Non molleremo fino all’ultimo. A Terni per dare tutto per la salvezza”

Dopo l’1-1 maturato nella sfida di andata dei playout tra Bari e Ternana, il ds dei biancorossi, Ciro Polito, è intervenuto ai microfoni di RadioBari per analizzare la prova offerta dai galletti. “Lo stato d’animo è come...

"Lo stato d'animo è come quello di tutta la città, ma non molleremo fino all'ultimo centesimo di vita. Anche con l'1-0 si sarebbe dovuto andare lì a battagliare ed è quello che faremo. L'anno scorso siamo andati a Cagliari e sembravamo di un'altra categoria, ogni partita ha una storia e noi ci crederemo fino in fondo per portare a casa la salvezza".