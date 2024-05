Bari, Pissardo: “Stagione travagliata. Salvezza minimo sindacale”

Le parole dell'estremo difensore del Bari, Marco Pissardo, sulla complicata stagione dei biancorossi.

Mediagol ⚽️ 25 maggio - 15:45

Parola a Marco Pissardo. Intervenuto si microfoni di RadioSportiva, il portiere del Bari, si è espresso sulla salvezza dei biancorossi ottenuta ai playout dopo il successo nella gara di ritorno contro la Ternana.

"La finale persa all’ultimo secondo ha sicuramente lasciato strascichi. Questo è stato un anno travagliato, ci sono stati cambi di allenatori e non abbiamo trovato una quadra. Sono stagioni in cui va tutto storto: la salvezza è il minimo sindacale ma è una gioia per come è arrivata".

"Sono arrivato in sordina dalla C e da una stagione non entusiasmante - ha continuato Pissardo -. Il Bari mi ha dato una possibilità consapevole di essere dietro, ma con il lavoro e alcune situazioni ho avuto la possibilità di scendere in campo e ho dato il mio contributo alla salvezza".

Su Di Cesare: "Penso sia entrato nella storia del calcio, ha fatto qualcosa che nessuno ha saputo. Ha segnato grandi gol e tutti pesanti, col suo modo di fare ci ha sempre convinto a crederci, a non mollare. Credo che il suo contributo sia stato il più grande. Se smette? Ieri ho sentito quello che ha detto, ma non lo so. Magari ci ripensa".