Bari, Pissardo: “Ci serve serenità per centrare l’obiettivo salvezza”

“Sono arrivato al campo e ho saputo dell’avvicendamento. Dopo Como devo dire la verità non avvertivo il sentore dell’esonero. Sono decisioni della società che rispettiamo. Con Iachini avevo rapporto esclusivamente professionale. Quando mi ha detto che avrei giocato ero contento. Dopo le prime due partite con 2 vittorie c’era affiatamento, vedevo una direzione. In queste partite ho sempre visto il solito gruppo unito che seguiva le sue indicazioni. Poi le prestazioni negative hanno portato a questi risultati”.

Chiosa finale sull'esordio: “Esordio? Non è stata una situazione facile, anche se io ho sempre lavorato per farmi trovare pronto e penso di esserci riuscito. Penso di essere soddisfatto di come è andata. Adesso per arrivare alla salvezza farei qualsiasi cosa. C’è stata tanta emozione, senti la responsabilità di una grande piazza e città addosso. Anche un po’ di tensione naturale“.