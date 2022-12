Bari-Pisa, Di Cesare: “Facciamo il tifo per Cheddira al Mondiale. Aspetto l’esordio”

Valerio Di Cesare , difensore e capitano del Bari , ha presentato la sfida contro il Pisa valida per il quindicesimo turno di Serie B, soffermandosi anche sul compagno bomber della categoria impegnato nella spedizione in Qatar con il suo Marocco:

"Sto meglio, ho avuto un problemino al polpaccio. Ma è una settimana che mi alleno, e sono a disposizione. Cheddira? Noi facciamo il tifo per lui: spero per lui che il Marocco vada più avanti possibile, stanno facendo un grande Mondiale. Aspettiamo il suo esordio. Ci manca la vittoria, ma sono contento di quello che stiamo facendo: siamo una neopromossa, avrei firmato per essere quinto a questo punto del campionato. Siamo sopra a squadre come Benevento, Cagliari, Pisa".