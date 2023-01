Bari-Perugia, Di Cesare: “A Palermo la prestazione c’è stata, oggi sconfitta giusta”

"Oggi abbiamo fatto un buon primo tempo e abbiamo sbagliato il secondo. Noi ci siamo allungati e loro ci hanno segnato. Non penso ci sia una crisi di gioco ma di risultati, ma dobbiamo continuare come abbiamo sempre fatto. Il loro pressing ci ha fatto male? Si, ma nel primo tempo abbiamo avuto anche qualche occasione. Nel secondo tempo, invece, male. Calo fisico? Non lo so, i nuovi entrati loro ci hanno messo in difficoltà. Abbiamo perso palloni che non dovevamo perdere, abbiamo sbagliato dei contropiedi. Facciamo mea culpa. Lunedì analizzeremo la gara con il mister".

Sui fischi del San Nicola: "Non mi colpiscono. Ognuno è libero di esprimere la propria opinione, paga il biglietto, dunque nessun problema. In un campionato ci sono dei momenti in cui raccogli poco, veniamo da due sconfitte ma la prestazione di Palermo c'era. Oggi, invece, il risultato è giusto. Siamo sempre in zona playoff, non dobbiamo dimenticarcelo e non dobbiamo dimenticare anche da dove veniamo. Non voglio pessimismo e non lo accetto".