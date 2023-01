Bari-Parma, Pecchia: “Avversario superiore, ora testa al Perugia. Su Vazquez dico…”

Fabio Pecchia , tecnico del Parma , ha tenuto una conferenza stampa al seguito della sconfitta per 4-0 al "San Nicola" di Bari che non inaugura nel migliore dei modi il girone di ritorno dei ducali, con i biancorossi trascinati da Cheddira. Di seguito le dichiarazioni del mister dei crociati:

“Il Bari ha meritato, faccio i complimenti. E’ una sconfitta troppo pesante, ma è una sconfitta. Ci immaginavamo una partita diversa, non abbiamo avuto le energie per affrontarla allo stesso modo. C’è grande dispiacere e guardiamo avanti. Per la prima volta dico che l’avversario ci è stato superiore. Questa è una sconfitta sonora, le altre vanno analizzate in modo diverso. Sembra di vedere tutto nero, oggi è una brutta prestazione ma continuo ad avere fiducia nei ragazzi. Calciomercato? Il 31 si chiude e io penso a preparare la prossima con il Perugia. Io penso ai giocatori che ho a disposizione, sono valutazioni che vengono fatte con il Club e la direzione tecnica. Io, ripeto, penso ai giocatori che ho”.

Sulla prestazione di Franco Vazquez - “E’ uscito dopo due ore di partita, la linea difensiva quasi tutta era tirata al massimo. E volevo più energie per poter dare supporto. Dopo 6 minuti ti trovi sotto a fare un altro tipo di gara e nei 30 minuti con il rigore che ha chiuso definitivamente la gara, la squadra ha provato a entrare dentro l’area e a fare le cose, per trovare la via del gol. Nel secondo tempo la partita era più complicata, la situazione iniziale su alcuni giocatori non era molto chiara. Poche recriminazioni sulle scelte iniziali, alcuni giocatori c’era troppo rischio per fare 45 minuti. Tutto il minutaggio era da gestire in questa situazione”.