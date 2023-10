Bari-Modena, Marino: “Due punti persi? Vero problema il ko di Maiello. Peccato…”

“Peccato perché la partita è stata equilibrata, non abbiamo concesso molto e gli avversari sono arrivati al tiro tendenzialmente solo da fuori. Nel complesso i ragazzi hanno voglia, non mi arrabbio per i due punti persi ma per aver perso Maiello dato l’infortunio che ha rimediato. Non abbiamo sostituti per lui, bisognerà inventarsi qualcosa. Abbiamo bisogno di mettere in pratica una mentalità più offensiva e ho ricevuto segnali positivi in tal senso. Qualcosa a livello mentale deve cambiare chiaramente, fino al gol del pareggio non abbiamo rischiato nulla. Oggi Diaw è tronato dal primo minuto e ha fatto una buona partita, l’ho sostituito a causa dei crampi. Gli infortuni incidono nella prestazione globale ma sono fiducioso, molti di quelli che sono arrivati devono ancora tirare fuori le loro qualità. Psicologicamente Maiello è un leader di questa squadra, ci mancherà senza dubbio. Abbiamo la potenzialità per vincere le partite, dobbiamo solo aver fiducia in noi stessi. Aramu deve trovare il massimo della condizione, ho affrettato il cambio per altre questioni, ma ha corso e si è sacrificato. Deve migliorare negli ultimi metri ma ha qualità importanti”.