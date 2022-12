Bari, Mignani: “Reggina ha mentalità vincente, affrontarla uno stimolo”

Le parole del tecnico del Bari in vista della sfida contro la Reggina

Scontro d'alta classifica nel penultimo turno del 2022. Ad affrontarsi infatti, nel secondo anticipo della diciottesima giornata di Serie B, saranno Bari e Reggina: due squadre che attualmente occupano la seconda e la terza posizione. Un banco di prova importante per i galletti, come testimoniano le parole del tecnico Michele Mignani, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida in programma domani al "Granillo".

“La Reggina cercherà di vincere la partita, è una squadra dalla mentalità vincente, che non specula sul risultato. Giocare una partita così importante per noi è uno stimolo. Loro giocano sempre con due attaccanti esterni larghi e aperti, noi dobbiamo porre attenzione perché servirà coprire le corsie laterali, dove hanno giocatori bravi nell'uno contro uno. Loro hanno anche una punta centrale come Menez che svaria molto senza dare punti di riferimento. Servirà grandissima attenzione in fase di non possesso, ma non dobbiamo rinunciare ad essere propositivi. Siamo quasi alla fine del girone d'andata, vorrei tanto sperare che questa classifica duri sino a fine anno, ma non dobbiamo pensare a ciò che sarà, in questo campionato fino all'ultima giornata la classifica resterà cortissima. Promozione? Noi dobbiamo pensare a queste due gare con Reggina e Genoa, dove servirà fare del nostro meglio. Ora non è possibile pensare alla fine del campionato".

Su Caprile, Folorunsho e Salcedo convocati da Mancini per lo stage: "Per noi è una soddisfazione, perché si parla di giocatori che hanno valore, noi gli abbiamo dato fiducia perché credevamo nelle loro possibilità. E a loro va dato il merito di aver conquistato questa convocazione con il lavoro e l’impegno. Per me, per la società e i compagni è una grande soddisfazione, noi per questo siamo felici. La nuova posizione di Folorunsho? È troppo semplice compiacersi quando una scelta porta ad un risultato, ma non tutto dipende da questo. La squadra è sempre la stessa, è cambiata solamente la posizione di un giocatore nelle ultime due. Questa soluzione in questo momento ha pagato ma non è detto che così vinceremo sempre. È stata un'idea del momento, vedremo se ci sarà la possibilità di riproporla".