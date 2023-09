Bari, Mignani: “Parma ostico, nella ripresa grande risposta. Preso gol evitabile”

"Il Parma - ha proseguito Mignani - è sempre una squadra difficile da affrontare, contro di loro è sempre una battaglia. In Coppa noi non eravamo al completo, loro invece hanno cambiato pochissimo rispetto all'anno scorso. Hanno perso giocatori importanti ma ne sono arrivati altri altrettanto importanti. Noi oggi nella ripresa abbiamo fatto la partita giusta e al di là del gol, arrivato su un errore del Parma, abbiamo creato i presupposti per andare a far male. Non ci siamo riusciti e abbiamo preso un gol evitabile. Ma come si realizzano gol su errori degli altri, nel calcio si subiscono gol su piccole disattenzioni come accaduto nel gol di Benedyczak".