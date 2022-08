Bari, Mignani: “Parma organizzato, ma mia rosa di valore. Dobbiamo battagliare”

Sul modulo: "In linea di massimo rimango dell'idea di avere tre attaccanti, che devono farsi trovare dove gli avversari lasciano spazi. Poi di base abbiamo quattro difensori e tre centrocampisti, ma non dobbiamo fissarci su queste cose. Dobbiamo semmai non avere pensieri perché, ripeto, affrontiamo una squadra sì giovane ma che ha gamba e qualità di gioco, che ha fatto sempre risultato, anche nelle amichevoli, persino con club di Serie A. Per questo esordio in campionato ho a disposizione tutti gli uomini che volevo, eccezion fatta per Benedetti, che è squalificato, e Ceter che non ha recuperato. C'è poi da rimpiazzare Vicari, infortunato anche lui, ma tutti mi hanno dato garanzie e non ho problemi nel rimpiazzarlo. Ma ho ancora un allenamento per valutare tutti al meglio. L'exploit di Cheddira? Ha fame, voglia di migliorarsi ed è sempre a disposizione. Le sue prestazioni ci sono sempre state, io non sono sorpreso. A ogni modo ho una rosa di valore, ma devo fare le scelte, che faccio in buona fede e con valutazioni di base, del resto in una rosa di 24 giocatori solo 11 devono giocare: ovviamente posso anche sbagliare scelte, ma non sono mai definitive, sono in funzione del match che affrontiamo e di quello che vedo in settimana".