Bari, Mignani: “Cosenza ha qualità, ma daremo battaglia. Cheddira? Resta umile”

Mignani si sofferma poi sui singoli: "Cheddira è un ragazzo intelligente e umile, non ho la percezione che il suo modo di essere sia cambiato dopo la notizia della convocazione da parte del Marocco. Non mettiamogli però pressioni superiori a quelle che servono. Se un giorno mi accorgerò che servirà gestire una situazione diversa lo farò, ma il nostro spogliatoio è sereno, anche se c'è chi è più contento e chi meno. Scheidler e Zuzek? Per chi viene da un campionato diverso è impossibile essere subito integrato. È un ragazzo sveglio e spero che si metta in pari nel minor tempo possibile, certamente questo non si può fare in una settimana. Non penso comunque che un singolo calciatore cambi volto alla squadra, ma su Zuzek abbiamo investito molto. È vicino a essere alla pari con gli altri che però hanno fatto molto bene”.