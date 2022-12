Bari, Mignani: “Contro il Cittadella sarà battaglia, mi aspetto gara sporca”

Sulla classifica del Cittadella: "Io credo che sia più che dignitosa per una neopromossa. Siamo partiti bene e nell'ultimo periodoabbiamo fatto buone prestazioni, anche se spesso su 45 minuti. Io non voglio rafforzare il reparto difensivo per cercare di raccogliere il massimo non prendendole, noi prepariamo le partite come lo facevamo alla prima giornata. La mentalità è sempre quella, il calo secondo me non è stato fisico: la squadra sta bene, ci manca la vittoria e quel pizzico di convinzione che forse avevamo all'inizio. I pensieri negativi non ci aiutano".