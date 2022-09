Bari-Spal, Mignani: “Campionato lungo, ma c’è rammarico. Ogni gara serve per vincere”

Dividono la posta in palio Bari e Spal , che si fermano sul risultato di 2-2 nel match andato in scena ieri allo stadio "San Nicola". Dopo essere passati in vantaggio, i biancazzurri vanno a segno con La Mantia e Rabbi e rimontano il doppio vantaggio biancorosso. Un risultato analizzato al triplice fischio dal tecnico dei galletti , Michele Mignani, intervenuto ai microfoni di "RadioBari".

"Oggi voglio guardare il bicchiere mezzo pieno, le partite in Serie B sono sempre aperte e difficili. Nel primo tempo siamo andati in vantaggio, ma concedevamo tanti spazi ragion per cui abbiamo scelto di metterci in maniera diversa ed abbiamo segnato. Poi abbiamo preso gol da una rimessa laterale evitabile, loro sono stati bravi calciando nell'angolino nonostante anche noi abbiamo avuto palle gol. C'è rammarico perché vincevamo 2-0 e potevamo fare qualcosa in più. Il campionato è lungo, ogni partita ci serve per vincere, la valutazione complessiva sulla squadra non può cambiare da venti minuti di partita".