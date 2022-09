Bari, Mignani: “Cagliari ambizioso, sarà gara stimolante. Voglio una grande prova”

Le parole del tecnico del Bari in vista della sfida contro il Cagliari

Grande attesa a Cagliari per la gara casalinga contro il Bari, in programma domani pomeriggio all'Unipol Domus. Una trasferta non semplice per i biancorossi, la seconda consecutiva dopo quella di Cosenza che ha regalato 3 punti ai galletti. A parlare a poco più di ventiquattro ore dal fischio d'inizio è il tecnico Michele Mignani, intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida.

"Per noi sarà una gara stimolante, andiamo a giocare in uno stadio bello e importante, contro una squadra che fino all'anno scorso faceva la Serie A ed è una delle più forti formazioni del campionato. Dobbiamo metterci nelle condizioni di fare una grande partita, perché altrimenti diventa complicato. Loro hanno giocatori esperti e giovani che hanno giocato in A. Conosco la piazza perché ho allenato l'Olbia, è una città ambiziosa e noi dobbiamo stare molto attenti".

Sull'attacco: "Ho sempre pensato di avere tanti giocatori offensivi, negli ultimi giorni di mercato se ne sono aggiunti due con caratteristiche diverse dagli altri. Io cerco di guardare attentamente come lavorano in settimana e come crescono di condizione quelli che sono indietro, in base ai momenti e gli avversari cercherò di scegliere chi mandare in campo. Ne usiamo tre, avere risorse ti aiuta anche a cambiare a gara in corso. Un allenatore che ha la possibilità di scegliere è avvantaggiato. La gestione? Tutti devono dare il massimo e sapere che hanno la possibilità di giocare e qualche volta di andare in panchina".

Sulle condizioni di Salcedo e Maita: "Ha giocato negli ultimi minuti in momenti di partite in cui c'erano più spazi, è un giocatore completo che ha qualità nello stretto e può giocare in molti ruoli, anche trequartista. Sono contento che sia arrivato, mi spiace solo perché questa settimana ha avuto un piccolo fastidio e non si è allenato completamente con la squadra. Mattia penso che potrà essere fra i convocati, ha fatto un percorso di guarigione per un fastidio che gli creava problemi nei movimenti. È aggregato da due giorni, nel primo era più timido mentre nel secondo ho ritrovato il calciatore che avevamo lasciato. Se non ci saranno intoppi presumo sarà a disposizione".