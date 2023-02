Bari, Mignani: “A Ferrara con entusiasmo e fiducia. De Rossi? Lo stimo molto”

“È una squadra che ha l’idea di mantenere il pallino del gioco e il palleggio cercando di sfruttare la superiorità numerica con gli esterni. Sappiamo bene che si possono incontrare difficoltà, ma tutte le gare offrono spunti e lezioni su cui riflettere, l’importante è che non manchino mai fiducia ed entusiasmo. De Rossi? Affrontarlo è un grande piacere, lo stimo molto e l’ho apprezzato tantissimo come calciatore oltre che come persona anche se non lo conosco personalmente. Tutte le volte che l’ho sentito parlare ho avuto la sensazione di una persona di livello. Tra il De Rossi calciatore e il Mignani calciatore non ci può essere confronto. La vittoria col Siena a Roma? Non si può dimenticare. Antenucci? Mirco è un grande professionista, non deve dimostrare nulla, ma in una squadra con 25 giocatori è normale che ci siano delle rotazioni e il mio compito è quello di individuare ogni volta chi è più in forma. Da qui alla fine ci sarà bisogno di tutti. Anche per me e Vicari sarà una partita da ex, ma devo valutare solo chi sta meglio. Lo vedo tutti i giorni e continuo a pensare che sia un punto di riferimento. Non lo vedo diverso da quello di inizio anno”.