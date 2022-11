Bari, Mignani: “A Benevento trasferta ostica, possono farci male in ogni momento”

Le parole del tecnico del Bari alla vigilia della sfida contro il Benevento

Domani pomeriggio alle 14:00, il Bari - reduce dal pari senza reti in casa con la Ternana - tornerà in campo per affrontare il Benevento al "Vigorito" nella dodicesima giornata di Serie B. Una trasferta presentata alla vigilia del tecnico dei galletti, Michele Mignani, intervenuto in conferenza stampa.

“Cannavaro è stato un campione che ho guardato più spesso dalla televisione che giocandoci contro. È una figura che ho sempre ammirato e apprezzato per l’immagine dell’uomo che rappresenta, oltre alle sue qualità da ex difensore. Sarà un piacere incontrarlo e stringergli la mano. Poi, però, dobbiamo pensare alla partita. Mi aspetto una sfida molto difficile, contro una squadra fortissima che nasce con l’ambizione di stare nelle posizioni più alte di classifica. Non ha avuto un buon inizio di campionato, ma ha valori assoluti individuali e che sta cercando con Cannavaro la quadratura. Non bisognerà distrarsi mai, perché hanno giocatori che possono fare male in ogni momento. Cosa serve per vincere domani? Un Bari di sostanza, come è successo a Cagliari o in altre trasferte. Bisogna opporsi con organizzazione e agonismo. Il mio pensiero è battagliare, con organizzazione e qualità”.

Sui pochi punti al "San Nicola": “Abbiamo i punti che abbiamo meritato di fare. Lavoriamo su un’idea e una mentalità che porta a giocarci la partita dappertutto. I numeri non mentono e questo può anche voler dire che gli avversari al San Nicola ci affrontino in un modo e in trasferta in un altro”.

Su Antenucci, Botta e Bellomo: “Mirco sta bene, è recuperato. Torna a disposizione anche Nicola, un giocatore affidabile che può fare tutti i ruoli del centrocampo. Sono contento che Ruben abbia fatto un’ottima partita e mi auguro si ripeta già domani, nel caso lo mandi in campo. Botta deve dare continuità agli allenamenti e durante la partita. Mi ha reso felice vedere un giocatore nell’ultimo periodo molto presente, sia sotto l’aspetto mentale che fisico. E questo non lo vedevo qualche tempo fa”.