Bari, Matino: “Polito mi aveva messo nel mirino. In questa rosa vedo tre esempi”

“Sono stato molto contento di fare l'esordio in B, soprattutto al San Nicola. Questa è una piazza molto calda, spero ci saranno altre occasioni per mettermi in mostra. Io a Bari ho giocato da avversario ed è stato sempre una grande emozione. Ora che ci sono dentro l'emozione è ancora più forte. Polito mi ha messo nel mirino fin da quando giocavo alla Cavese, ogni domenica veniva a vedere le nostre partite e fin da quel momento ho saputo che voleva portarmi a Castellammare. Qui ho davanti tanti giocatori di esperienza in categorie importanti, posso solo guardarli, imparare da loro per il mio futuro. Qui ci sono tre difensori da cui prendere esempio: Zuzek ha avuto poco spazio ma in allenamento lavora sempre forte e si è fatto sempre trovare pronto, Di Cesare e Vicari sono due giocatori forti per questa categoria, hanno fatto anche la serie A e da loro ho da imparare molto”.