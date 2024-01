Bari, Marino: “C’è voglia di tornare in alto. Playoff? Non manca nulla per centrarli”

Le parole del tecnico del Bari, Pasquale Marino, sulla sua esperienza sulla panchina biancorossa e sulle ambizioni del club.

⚽️

“Bari è una delle piazze più importanti della mia carriera, con un pubblico che non è da B. C’è voglia di tornare in alto”.

Queste le parole del tecnico biancorosso Pasquale Marino, intervenuto a La Gazzetta dello Sport per soffermarsi sulla sua esperienza in Puglia iniziata dopo l'esonero di Michele Mignani avvenuto ad inizio ottobre. L'allenatore, durante l'intervista, si è poi sbilanciato sulle ambizioni della squadra, tornando inoltre sulla delusione per il ko ai playoff della scorsa stagione.

“Continuo a insegnare il mio calcio propositivo, trasmettendo ai giocatori la voglia di giocare le palla, di tenere in mano il pallino. Il campionato e le partite sono fatti di momenti, se le cose non vanno subentra l’ansia che non ti fa giocare. È su quello che si lavora, seguendo uno spartito a prescindere dal risultato. A Bari quando si è fatto male Maiello abbiamo cambiato facendo anche il 3-5-2 che non mi piace tanto, adesso siamo cresciuti e abbiamo i giocatori per il 4-3-3”.

Infine due battute sul mercato: “Gli infortuni di alcuni nuovi come Menez e Diaw hanno inciso. La società mi aveva detto che se ci fosse stato bisogno di innesti sarebbero arrivati e sono stati di parola, prendendo prime scelte come Puscas, Lulic e Kallon”.

Chiosa finale sulle ambizioni del Bari: “La delusione generale per la sconfitta ai play off c’era, c’è voluto tempo per metabolizzare, ma ormai l’abbiamo messa alle spalle. Non siamo lontani dai play off e non ci manca nulla per conquistarli, ma dipende tutto da noi. I giocatori sono i primi a crederci e si arrabbiamo se le cose non vanno bene. Dalla B mi aspetto più qualità dopo il mercato, ci sarà da divertirsi, con un calcio sempre più propositivo”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.