Bari, Maita: “Il nostro un dominio assoluto, B giusto premio. Sogno San Nicola pieno”

Il Bari prepara la prossima stagione dopo la promozione in Serie B. Alla guida tecnica dei galletti sarà confermato con molte probabilità l'attuale allenatore, Michele Mignani, artefice della vittoria del girone C di Serie C. A proposito del percorso dei biancorossi, il centrocampista Mattia Maita ha parlato della cavalcata del Bari, durante un'intervista concessa ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.