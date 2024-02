Bari, Guiebre: “Questa una grande piazza. Qui perché ho sentito fiducia”

"Questo di Bari è un bello step per me, grandissima piazza e grande società. Anche se non sono arrivato in un bellissimo momento, penso che modulo e mister mi possono aiutare. Lui è preparato tatticamente e con lui posso completarmi. In base alle mie doti poi dovrò mettermi a disposizione della squadra. Chiaro che spingendo, lasci qualcosa, ma con lui posso migliorare molto in fase difensiva. Io e il direttore non avevamo mai parlato direttamente, sapevo di questa trattativa e avevo dato priorità al Bari, dato che dovevo venirci già un paio d'anni fa. Mi hanno chiamato nonostante la mezza stagione non positiva, ho pensato fosse un posto in cui credevano in me. Ero in Nazionale e non avevo la testa per seguire, ho lasciato fare al mio procuratore".