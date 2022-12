Bari-Genoa 1-2, Gilardino: “Piedi per terra. Coda? Ho scelto Puscas per un motivo”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Genoa dopo la vittoria contro il Bari

Mediagol ⚽️

"Ho fatto la mia comparsa su questo palcoscenico meno di tre settimane fa, ho cercato di trasmettere ai ragazzi quel giusto mix di serenità e consapevolezza dei nostri mezzi". Lo ha detto Alberto Gilardino, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Bari. Nell'ultima gara del 2022, George Puscas e compagni hanno espugnato il "San Nicola", vincendo 2-1 e balzando al terzo posto della classifica di Serie B. Per Gilardino si tratta della terza vittoria in quattro gare, per un totale di dieci punti conquistati da quando è alla guida del Genoa.

"Sento tanto parlare di obiettivi a medio-lungo termine, so bene che la classifica è importante e che vincere a Bari aumenta entusiasmo ed autostima. Ma dobbiamo essere bravi a restare con i piedi per terra, se non ragioniamo gara dopo gara e guardiamo troppo in là rischiamo di crearci ulteriori pressioni che non ci farebbero bene. Quel che conta è che tutto il gruppo sia consapevole di essere fondamentale per raggiungere i traguardi, tutti possono essere importanti", ha proseguito l'ex Palermo.

"Ho scelto Puscas perché sta lavorando bene, il gol è meritato e lo ripaga del lavoro fatto dal mio arrivo ad oggi. Coda sarebbe stata una validissima alternativa da inserire in caso di necessità nella ripresa. Anche da Massimo mi aspetto possa essere determinante per la squadra. Mi soffermerei, però, sul collettivo. Siamo passati subito in vantaggio, l'approccio è stato quello giusto. Abbiamo raddoppiato mostrando la capacità di saper soffrire, contro un buon Bari. Devo fare soltanto i complimenti ai ragazzi, ho percepito la loro grande disponibilità sin dal primo allenamento", ha concluso Gilardino.