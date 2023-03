Bari-Frosinone, Mignani: “Serie A? Dipende dalle altre. Se il Genoa vince sempre…”

“Vendetta per la partita dell’andata? Cercheremo di fare una bella prestazione e portare a casa un risultato positivo. Mi aspetto di affrontare una squadra solida, organizzata che sa fare possesso palla e ha qualità in avanti. Gli episodi saranno importanti e noi dovremo essere bravi a sfruttarli per fare risultato, giocare contro la prima in classifica è uno stimolo. Difficile che una squadra abbia la supremazia totale sull’altra nel corso della partita, talvolta bisogna accettare di concedere il campo e noi dobbiamo essere bravi a saper subire quando necessario. Sono diverse le formazioni a valorizzare i giovani, noi forse ci abbiamo messo un po’ di tempo a farlo ma possiamo contare su elementi di qualità. I giovani capaci devono giocare, il Frosinone ne ha. Quota Serie A? Molto dipende anche dalle altre, se il Genoa le vince tutte ad esempio la soglia si alza notevolmente. Quando dico di non voler guardare la classifica intendo dire che questa graduatoria è lungi dall’essere quella definitiva, ci sono ancora dieci partite. Domani allo stadio saremo tanti e noi in campo faremo del nostro meglio per far gioire i tifosi. Formazione? I dubbi ci sono sempre, i ragazzi stanno bene e abbiamo gestito le forze, devo cercare di fare le giuste valutazioni. Giochiamo quasi sempre con un tridente composto da due punte e un centrocampista offensivo, nelle ultime gare Scheidler è sempre entrato e a Moracchioli ho dato spazio a sinistra. Quest’ultimo, come ho già detto, deve imparare a giocare in tutte le posizioni in avanti e non trovo giusto in principio di adattare il modulo alle caratteristiche di un calciatore in particolare. Folorunsho? Domani non sarà con noi, sta procedendo nel suo percorso di recupero”.