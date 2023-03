Bari-Frosinone, Mazzotta: “Noi non spettacolari? Preferisco dire che siamo esperti”

"Non mi piace dire che questa squadra non sia spettacolare, preferisco dire che sia una squadra esperta. È una squadra che sa soffrire ed analizzare la partita, per poi far male all’avversario quando deve. All’inizio magari era impensabile essere qui, affrontiamo la squadra più forte del campionato e il loro cammino è eccezionale. Con il Frosinone sarà una partita difficile ma vogliamo dare tutto per continuare il nostro trend positivo. Siamo una squadra esperta, in B è importante non prendere gol perché equivale a guadagnare punti. Venivamo da un periodo piuttosto particolare ma ci siamo compattati. Siamo tra le migliori difese del campionato e stiamo facendo del nostro meglio tanto avanti quanto indietro. Abbiamo preso qualche gol di troppo ma ora abbiamo trovato la quadra. Provo del dispiacere nel ripensare al mio anno a Frosinone, siamo arrivati ad un passo dalla promozione e ci è sfuggita per poco. Avremmo potuto fare qualcosa di bello e mi capita talvolta di ripensarci".