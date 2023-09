Bari, Frabotta: “Mai esitato ad accettare. Parma? Nessun timore, faremo nostra gara”

La trattativa è stata abbastanza normale. Ho saputo che il direttore mi ha cercato e allora sono stato contentissimo. Bari è una piazza importantissima e non ho esitato ad accettare. Quest’anno per me è importantissimo. Cerco la continuità per poter arrivare al 100% e dare tutto per la squadra. Io ancora non sono al 100%, ma con un approccio più deciso potevamo fare molto meglio. Siamo consapevoli della partita che abbiamo fatto. Il Parma come sappiamo tutti è una squadra preparatissima. Noi andiamo lì senza timore, perché siamo consapevoli dei nostri mezzi. Andiamo tranquilli e consapevoli di poter fare la nostra partita. L’anno scorso è stata una grande annata. Non eravamo i favoriti, ma siamo stati molto uniti come squadra. Adesso sto conoscendo bene tutti i ragazzi e sono tutti ragazzi per bene. Penso che si possa creare un bellissimo gruppo. Con un gruppo coeso possono arrivare traguardi importanti. Ripeto, per me è un ano importantissimo. Giocare in questa piazza è un motivo d’orgoglio ed è stimolante. È un anno decisivo. Di Pecchia ho un ricordo bellissimo. Soprattutto perché mi ha migliorato tantissimo, sia in campo che a livello umano. Troveremo una squadra organizzata, ci avrà studiato come del resto noi abbiamo fatto con lui”.