Bari, ecco Salcedo: “Seguito gare dei galletti, col Palermo qualcosa di clamoroso”

Le parole del nuovo acquisto del Bari, Eddie Salcedo

Mediagol ⚽️

Giornata di presentazioni ufficiali per Eddie Salcedo da giocatore del Bari, arrivato in prestito dall'Inter in questa finestra di mercato.

"Ausilio mi ha detto di questa possibilità. Ero contento di venire in B, ma Inzaghi non voleva farmi partite. Per fortuna siamo riusciti a convincerlo. Avevo già parlato a Polito, lui mi ha dato fiducia. Non ho esitato a rispettare la parola che gli avevo dato, nonostante il pressing di Ronaldo. Ho visto tutte le prime partite del Bari, anche col Parma. Col Palermo è stato però qualcosa di clamoroso. Sono sudamericano, avevo bisogno di tutte queste emozioni".

Salcedo ha spiegato i motivi che lo hanno portato a sposare il progetto biancorosso: "La fiducia nei miei confronti sicuramente è stata il fattore decisivo. Mi sono sentito voluto, una voglia matta di avermi qui e lottare. Hanno fatto di tutto per volermi al cento per cento, in una piazza così importante. Appena sono arrivato mi hanno accolto tutti bene. Ci aiutiamo l'un altro. Io volevo ritrovare la felicità del calcio, ho scelto Bari per questo".

Sulle aspettative nei suoi confronti: "Sono uscito giovanissimo con Pellegri, forse troppo presto. Io penso che entrambi siamo ancora giovani, abbiamo ancora tanto tempo per fare bene e dimostrare il nostro valore. Non abbiamo perso nulla, anzi dobbiamo solo divertirci e lavorare. Poi deciderà il calcio, ma sono molto sicuro che entramb i ad altissimi livelli. Ho grandissima fiducia in questo".