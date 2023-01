Bari, Di Cesare: “Palermo? Brucia ancora. Abbiamo dominato”

Termina 1-0 Palermo-Bari , match che ha aperto la 21a giornata di Serie B, decisa da una rete di Marconi. Un ko che brucia ancora in casa biancorossa, come testimoniano le parole del capitano dei galletti, Valerio Di Cesare intervenuto ai microfoni di "RadioBari".

“Ancora brucia, abbiamo dimostrato di poterla vincere su un campo difficile come quello di Palermo, dove abbiamo dominato. Preferivo perdere 3 o 4 a zero, piuttosto che così. Stiamo facendo un qualcosa di straordinario: già trovarsi lì è grandioso. E’ normale che per raggiungere quelle 2-3 squadre che ci sono davanti serve altro. Ma stiamo migliorando partita dopo partita e questo mi rende felice. Questa giornata ha dato ancora più conferma alle squadre che son partite per vincere il campionato e stanno rispettando il pronostico, a differenza di noi e del Sudtirol che siamo partiti con altri obiettivi. Io nervoso nel post gara? Ho visto che hanno esultato in faccia a Salcedo… Ora gli avversari ci affrontano sapendo che siamo una squadra forte, e quando ci battono sembra abbiano vinto chissà che cosa. Questo ci deve dare consapevolezza. Se ci temono è perché siamo una grande squadra. Perugia? Sarà una delle partite più complicate da qui alla fine. Il loro allenatore ha un gioco fastidioso, dovremo essere molto attenti”.