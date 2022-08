Bari, Di Cesare: “Non siamo al 100%, stiamo iniziando presto e con questo caldo…”

Valerio Di Cesare , difensore del Bari tra i protagonisti della promozione in Serie B della passata stagione, è pronto a cimentarsi anche in cadetteria con i biancorossi che inizieranno il proprio percorso affrontando il Parma al "Tardini". Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport:

"Ci sono grandi piazza in questa Serie B, come Genova e Parma. Sono stati tre anni intensi e duri per noi, ma ce l'abbiamo fatta e abbiamo riportato il Bari dove merita. Sarà una stagione non semplice e già venerdì affrontiamo una sfida difficile contro una delle favorite del campionato, dobbiamo partire forte. Noi stiamo bene, ma non al 100%, è la prima volta che il campionato inizia così presto e con questo caldo non credo ci saranno partite con grandi ritmi".