Bari, Di Cesare: “Adesso c’è da azzerare. Nuova stagione va presa nel verso giusto”

"Non mi aspettavo così tanta gente, evidentemente qualcosa di buono l'ho fatto in questi anni. Queste manifestazioni d'affetto mi mettono ancora più in difficoltà ".

Nel corso di un evento al negozio ufficiale del Bari il classe '83 ha però parlato anche di altro come della ripartenza nella prossima stagione: "Adesso c'è da azzerare. Dobbiamo mettere un punto e ripartire nel vero senso della parola, perché secondo me quest'anno non siamo mai ripartiti - prosegue Di Cesare come riporta il Quotidiano di Puglia - Questa nuova stagione va presa nel verso giusto, abbiamo compreso gli errori commessi e non dobbiamo più commetterli".