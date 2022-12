Bari, Di Cesare: “3º posto ci riempie d’orgoglio. A Reggio per giocarcela”

"Sono orgoglioso di aver fatto ancora gol: ho preso palla, ho visto che potevo continuare la mia corsa e ho proseguito per 60 metri, c’era Scheidler libero ma ho visto che il difensore si è staccato e mi sono detto: ci provo. Quanto vale il mio gol? Contano di più i 3 punti che danno valore a tutti i pari di prima. Il 3º posto ci riempie d’orgoglio. Nessuno pensava di arrivare a 2 giornate dalla fine dell’andata dietro Reggina e Frosinone. Ci avrei messo la firma. A Reggio Calabria è già anteprima di Serie A? No, è un match difficile contro una formazione costruita per vincere e sta dimostrando il suo valore. Sfida aperta e andremo lì per giocarcela come sempre".