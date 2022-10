Bari, De Laurentiis: “Riportato in alto una squadra che merita. Sogno San Siro…”

La carica di Luigi De Laurentiis . Il presidente del Bari ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni nel corso della presentazione del nuovo libro di Antonio Di Gennaro . Tra le tante tematiche affrontate, il numero uno biancorosso si è soffermato sulla partita di Coppa Italia in programma oggi tra Parma e Bari , con la possibilità di affrontare l' Inter a San Siro qualora i Galletti di Mignani riuscissero a superare l'ostacolo Tardini. Di seguito, le sue dichiarazioni.

"L’ultima nostra partita è stata la quarta in Italia per numero di spettatori, è una cosa che mi riempie d’orgoglio e fa parte di un percorso iniziato insieme al sindaco. La parola Bari viene nominata e citata più di prima, abbiamo riportato in alto una squadra che merita. San Siro? Lo sogno anche io, però penso alla partita di oggi e mi auguro il meglio. I ragazzi sono concentratissimi, l’Ascoli è un incidente di percorso, una doccia fredda ad un gruppo che dà il massimo. Siamo partiti con il migliore dei risultati, siamo lì".