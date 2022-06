Bari, De Laurentiis: “Non investiremo poco, 7-8 acquisti da fare. Futuro? Ho energia”

De Laurentiis si è concentrato sugli investimenti che il club farà per la prossima stagione di Serie B, ripercorrendo il cammino di quattro anni che lo ha portato a questo punto della sua gestione a Bari. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: "Anche la Serie B è un campionato costoso, sarà un anno in cui il nostro gruppo avrà una sua perdita. Questo perché non investiamo poco ma vogliamo essere protagonisti. Il Bari ha 7-8 pedine da poter trovare, in parte anche tra gli Under che in B sono davvero importanti dal punto di vista tecnico ed economico-finanziario. A mente fredda ogni tanto ripenso a occhi aperti a quello che è stato il percorso di questi quattro anni, cerco di raccontarmi ancora di avercela fatta e che abbiamo fatto un cammino importante. Questo mi restituisce energia per fare bene e questi ricordi ti portano ad avere ancora più forza per il futuro. L'obiettivo è scovare il giusto gruppo di giocatori per essere competitivi in una B forte come raramente successo in passato. Sarà davvero una A2, per qualità e grandezza delle squadre in gioco. Per il Bari questo è solo un plus: peraltro quando il campionato si fermerà per gli italiani ci sarà solo la bellissima Serie B e ne trarremo solo un vantaggio"