Bari, De Laurentiis: “Niente promesse, servirà umiltà. Obiettivi? Prima la salvezza”

"Per affrontare il campionato siamo ripartiti subito, Polito ha avuto carta bianca per aggredire il mercato. Il Bari farà gli sforzi necessari, anche quest’anno non chiuderemo in attivo. Questo è un problema per l’azienda che andrà affrontato. Non pensate che l’arrivo di Vicari sia stato facile perché il suo stipendio è importante. Adesso stiamo lavorando sul colpo più importante, quello relativo al centravanti. Ciro è all’opera, ci confronteremo e cercheremo di fare la scelta migliore. Non è soltanto il nome, è la tipologia del calciatore, la tipologia del carattere, l’adattamento al gioco di Mignani. Le variabili sono tante, ci vuole il tempo giusto per la disponibilità, per il prezzo e per le caratteristiche. Non possiamo permetterci di sbagliare scelta, la B sarà troppo competitiva e dovremo essere competitivi anche noi. Dovremo essere all’altezza e sconfiggere molte pretendenti. L’obiettivo è quello di stare in alto: innanzitutto dobbiamo restare in Serie B, il Bari è il Bari ma si affaccia in un campionato nuovo e molto difficile. Bisogna approcciarsi con umiltà, senza fare promesse".